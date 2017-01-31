СМИ: инициативная группа в Нидерландах попросила Трампа помочь в расследовании MH17

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ГААГА, 31 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Инициативная группа в Нидерландах обратилась к президенту США Дональду Трампу за помощью в проведении расследования крушения в 2014 году Boeing на востоке Украины. Об этом сообщила газета Volksrant.
По данным издания, в письме, в частности, содержится призыв к Трампу "оказать давление для проведения нового расследования причин крушения рейса MH17". По мнению авторов, работу Совета по безопасности Нидерландов и Совместной следственной группы (ССГ) нельзя назвать "независимой и убедительной". Решение было принято в связи с тем, что нынешний президент США в свое время усомнился в причастности России к этой трагедии.
Инициативная группа состоит из 26 человек и включает, в частности, профессора Сассекского университета Кейса ван дер Пейла, профессора Амстердамского университета Карела ван Волферена, немецкого журналиста Билли Сикса и голландского журналиста Йоста Немюллера. Все они в той или иной степени сомневаются в объективности и независимости расследования.
Одним из авторов и подписавшихся под письмом является Тьерри Боде. В качестве лидера партии "Форум за демократию" он будет бороться за место в национальном парламенте в ходе выборов 15 марта.
Впрочем, свою подпись он поставил не как кандидат в депутаты, а как "заинтересованный гражданин, для которого во всей этой истории остается масса вопросов".
"Почему ССГ дала Украине право вето на то, что может использоваться в качестве доказательств, а что - нет? Почему США не опубликовали первичные радиолокационные данные? Почему украинские диспетчеры сказали пилотам самолета изменить курс? Не были ли организаторы атаки известны заблаговременно?", - задается вопросами Боде.
"Трамп может инициировать новое независимое расследование, - уверен он. - И это будет очень хорошо, гораздо лучше, чем сразу во всем обвинять Россию".
В сентябре 2016 года Дональд Трамп, будучи на тот момент кандидатом в президенты США, прокомментировал промежуточный официальный отчет о расследовании крушения Boeing под Донецком и указал, что "нельзя знать наверняка", кто именно виновен в этой трагедии.
Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области.
Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Власти Украины и представители ополчения провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. Расследованием трагедии занимаются Нидерланды.