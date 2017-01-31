"Силы демократической Сирии" заявили о получении бронетехники от коалиции во главе с США

БЕЙРУТ, 31 января. /ТАСС/. Антитеррористическая коалиция во главе с США впервые отправила бронетехнику "Силам демократической Сирии" (СДС) - арабо-курдские формирования, которые воюют против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в САР. Об этом со ссылкой на источник в СДС сообщило агентство Reuters.

По его данным, бронированная техника поступила на вооружение формирований СДС несколько дней назад.

"Раньше мы не получали поддержки такого рода, нам доставляли только легкое вооружение и боеприпасы", - заявил агентству представитель СДС.

"Есть признаки всесторонней поддержки наших сил со стороны нового американского руководства, большей, чем ранее", - добавил он.

СДС при поддержке ВВС США в ноябре начали операцию под названием "Гнев Евфрата", целью которой было заявлено освобождение от ИГ города Ракку.