В Одесской области неизвестные подожгли храм Московского патриархата

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Неизвестные подожгли храм украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и детскую амбулаторию в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба церкви.

"На прошлой неделе в селе Новая Долина Овидиопольского района Одесской области неизвестные в масках разгромили и подожгли детскую амбулаторию и храм. Нападавшие практически полностью уничтожили амбулаторию общей практики семейной медицины, разбили все медицинское оборудование, уничтожили около 700 детских медкарточек", - говорится в сообщении. Еще в одном храме огнем уничтожено большое количество церковного имущества.

В пресс-службе церкви отметили, что это не первый случай нападения на храмы за последнее время. Так, в ночь на 30 января в Белгород-Днестровской благотворительной епархии злоумышленники ограбили три храма - Андреевский, Казанский и Дмитровский. "Преступники похитили из Андреевского и Казанского храма более 4000 гривен (почти $150), собранные прихожанами для оказания помощи беженцам из восточных областей Украины и нуждающимся одесситам. В Дмитриевский храм преступники также проникли через окно, после чего осквернили жертвенник, разбили дарохранительницу и похитили денежные средства", - добавили в УПЦ МП.

На Украине в настоящее время действует одна каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата. В стране также существуют две непризнанные мировым православием церковные структуры - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь.

С 1991 года украинские власти неоднократно предпринимали попытки по созданию поместной православной церкви независимой от Московского патриархата. В 2008 году экс-президент Украины Виктор Ющенко пытался получить поддержку константинопольского патриарха Варфоломея. Но вселенский патриарх не дал своего благословения на каноническое отделение украинской православной церкви.

В последнее время Киевский патриархат проводит крайне агрессивную политику по отношению к приходам Украинской православной церкви Московского патриархата, системный характер приобрел захват храмов УПЦ МП, власти Украины всячески препятствуют развитию церкви. По данным УПЦ МП, за последние два года она потеряла 40 храмов, которые перешли в подчинение Киевского патриархата.