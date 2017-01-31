Киев потерял 17 человек убитыми и ранеными при попытке прорыва на юге ДНР

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Украинские силовики предприняли повторную попытку прорыва позиций сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на юге вблизи села Коминтерново, потеряв при этом 17 человек погибшими и ранеными. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

"В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе села Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух боевых машин пехоты. Ответным огнем с позиций подразделений ВС ДНР противник понес потери: семь человек убиты и более десяти ранеными", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

Ранее подразделения украинских военных пытались прорвать позиции сил республики в районе села Коминтерново Новоазовского района. По данным оборонного ведомства ДНР, атака была остановлена, при этом потери силовиков составили около 14 убитыми. Кроме того, в районе Авдеевки за последние двое суток силовики потеряли 78 военных убитыми и 76 - pанеными.

В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения в Донбассе обострилась, количество обстрелов резко возросло. Оперативное командование ДНР отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения. По данным оборонного ведомства, украинские силовики накануне вечером атаковали республику в pайоне Ясиноватой, используя в том числе минометы и танки. Только за последние двое суток от обстрелов силовиков погибли трое мирных жителей, еще шестеро ранены.