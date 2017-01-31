Спасатели ДНР эвакуировали всех горняков из обесточенной шахты в Донецке

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ДНР успешно завершили работы по эвакуации 207 горняков из обесточенной донецкой шахты имени Засядько. Об этом сообщили в пресс- службе ведомства.

"Все горняки на поверхности", - приводит слова представителя МЧС Донецкое агентство новостей.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о том, что шахта имени Засядько оказалась обесточенной из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. В результате под землей оказались заблокированы около 200 горняков.