Спасатели ДНР эвакуировали всех горняков из обесточенной шахты в Донецке

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ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ДНР успешно завершили работы по эвакуации 207 горняков из обесточенной донецкой шахты имени Засядько. Об этом сообщили в пресс- службе ведомства.
"Все горняки на поверхности", - приводит слова представителя МЧС Донецкое агентство новостей.
Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о том, что шахта имени Засядько оказалась обесточенной из-за артиллерийского обстрела со стороны украинских силовиков. В результате под землей оказались заблокированы около 200 горняков.