В Киеве подтвердили, что встреча контактной группы состоится 1 февраля

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КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Представители контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проведут встречу в Минске 1 февраля, как и планировалось ранее. Об этом ТАСС сообщила Дарья Олифер, пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе и экс-президента Украины Леонида Кучмы.
"Завтра в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы", - сказала она, не уточнив других подробностей.
Президент Украины Петр Порошенко 30 января выступил с инициативой созвать чрезвычайную встречу контактной группы в любом формате, чтобы обсудить обострение обстановки вокруг Авдеевки в Донбассе. В свою очередь представители провозглашенных республик Донбасса назвали такое предложение бессмысленным в преддверии плановой минской встречи.
По данным оборонного ведомства провозглашенной ДНР, украинские силовики в воскресенье вечером, 29 января, атаковали республику в pайоне Авдеевки и Ясиноватой, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что сегодня утром прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.
Между тем, представители Киева обвиняют ополчение в обстреле своих позиций и территории в Донбассе.