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ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева

Международная панорама
31 января, 16:20 дата обновления: 31 января, 16:39 UTC+3
В совместном заявлении республик содержится призыв заставить президента Украины Петра Порошенко снять экономическую блокаду Донбасса, а также прекратить обстрелы
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Петр Порошенко во время посещения Вооруженных сил Украины неподалеку от Горловки, Донецк, 5 декабря, 2016

Петр Порошенко во время посещения Вооруженных сил Украины неподалеку от Горловки, Донецк, 5 декабря, 2016

© Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Pool via REUTERS

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Председатели Народных советов провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к лидерам России, США и ФРГ с просьбой заставить президента Украины Петра Порошенко прекратить стрельбу по мирным жителям Донбасса и снять блокаду региона. Соответствующее совместное заявление в адрес Владимира Путина, Дональда Трампа и Ангелы Меркель опубликовано  на сайте Донецкого агентства новостей.

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"Просим вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду, - говорится в документе. - Это нужно сделать пока не поздно! Пока на нашей земле не произошла экологическая и гуманитарная катастрофа, предотвратите большую беду!".

В своем обращении председателей парламентов ДНР и ЛНР также сообщили, что начинают сбор дополнительных свидетельств действий Украины по усугублению гуманитарной катастрофы и сбор подписей жителей республик под их совместным обращением к мировым лидерам.

Геноцид  Донбасса

Пушилин и Дегтяренко рассказали о том, к чему приводят действия киевских властей в Донбассе. "В результате регулярных обстрелов на линии соприкосновения поврежден целый ряд объектов социальной инфраструктуры, промышленных предприятий и жилых домов", - подчеркивают они.

Пушилин и Дегтяренко напомнили, что "в конце 2016 года в результате диверсии со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) 80 процентов территории ЛНР осталось без энергоснабжения, под угрозой оказались системы централизованного тепло- и водоснабжения".

"Неоднократно со стороны Украины предпринимались попытки прекратить подачу воды от Западной фильтровальной станции (промплощадка "Карбонит") и Петровского водозабора на территорию ЛНР, в результате около 400 тысяч человек пострадали от недостачи питьевой воды в городах Луганск, Алчевск, Стаханов, Брянка, Первомайск и ряде других населенных пунктов. В ДНР часть районов вынуждены были перейти на резервные источники водоснабжения", - говорится в обращении.

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Спикера парламентов республик подчеркнули, что ряд территорий до сих пор остаются без воды. В частности, проблемы возникли в Ясиноватой, прилегающим к ней населенных пунктах и в Макеевке. "Водозабор на реке Кальмиус был подвергнут обстрелу, город Первомайск отключен от системы газоснабжения. Нарушение функционирования этих объектов подвергает опасности более 500 тысяч жителей республик", - отметили они.

"Украинские военные сознательно своими целями выбирают промышленные объекты, повреждение которых может привести к экологической катастрофе в регионе. Под постоянным обстрелом находится Донецкая фильтровальная станция, где хранятся опасные реагенты. В зоне поражения находятся более 500 тысяч человек и несколько десятков населенных пунктов, в том числе на сопредельной территории Украины", - утверждают спикеры парламентов ДНР и ЛНР.

Они отмечают, что "Украина ничего не сделала для восстановления банковской системы, в связи с чем отсутствует возможность денежных переводов, граждане не обеспечиваются пенсиями и социальными пособиями". "От этого страдают в первую очередь пенсионеры, как самая социально уязвимая категория граждан (около 30% населения)", - уточняется в документе.
"Остановите Порошенко! Спасите людей Донбасса!", - заключили Пушилин и Дегтяренко.

 

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