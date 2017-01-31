БРЮССЕЛЬ, 31 января. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. ЕС призвал "к немедленному прекращению огня под Авдеевкой" на Востоке Украины. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Интенсивные боевые действия вокруг Авдеевки в последние несколько дней, включая обстрелы из запрещенного тяжелого вооружения, которые привели к значительному числу жертв, являются вопиющим нарушением перемирия в рамках минских соглашений и подвергает значительному риску гражданское население, - отметила она. - Кроме того, эти события привели к нарушению коммунального обеспечения окружающих населенных пунктов".

"Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, что позволит восстановить разрушенную критическую инфраструктуру. Полное соблюдение перемирия - это ключевой шаг к выполнению условий минских соглашений", - отметила она. Могерини также потребовала предоставить наблюдателям миссии ОБСЕ "полный и неограниченный доступ в зону конфликта".

По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что во вторник утром прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.

Давая оценку происходящему пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник заявил, что атака на ополченцев Донбасса свидетельствует о неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнить Минские договоренности. "Подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины, при участии Вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации Минских договоренностей, - сказал он. - Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности и более того - очень похоже на попытку таким образом, осуществлением агрессивных действий в районе Донбасса, отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации (на Украине)".