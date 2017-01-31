FT: советник Трампа обвинил ФРГ в использовании низкого курса евро в своих интересах

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ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Германия пускает в ход "сильно заниженный курс" евро с целью использования в своих интересах США и их партнеров по ЕС. Об заявил глава Национального совета по торговле США Петер Наварро британской газете Financial Times.
Издание приводит его слова о том, что евро является своего рода "скрытой немецкой маркой", чей низкий курс дает Германии преимущество над ее главными торговыми партнерами. Financial Times считает, что подобные высказывания "вполне могут вызвать тревогу у крупнейшей экономики Европы".
Министерство финансов Германии отказалось комментировать заявление Наварро. "Мы не будем комментировать это", - заявила агентству Reuters официальный представитель немецкого Минфина.