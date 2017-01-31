SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе

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БЕРЛИН, 31 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Киев может сознательно идти на обострение ситуации в Донбассе. Такое мнение высказывает газета Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на данные собственных источников в германском правительстве.
"Порошенко, полагают в Берлине, намерен сделать практически все, чтобы не допустить прекращение антироссийских санкций", - пишет издание.
Газета отмечает, что официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что "прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу". "Очевидно, принимая в расчет обострение ситуации, - указывает Suddeutsche Zeitung, - стоит расчет по обострению ситуации до такого предела, чтобы остановить планы президента США по ослаблению санкций (против РФ)".
Как констатирует издание, "в правительстве растут опасения, что расчет Киева может оказаться контрпродуктивным". "Так, Трамп может отменить санкции вне зависимости от положения на линии соприкосновения. И тогда Киев понесет двойной ущерб: улучшение положения России и одновременно с этим обострение конфликта на востоке Украины. Получится ли удержать Киев от провокации, в Берлине прогнозировать не берутся", - резюмирует СМИ.