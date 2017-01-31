СБ ООН обсудит обострение ситуации на востоке Украины в закрытом режиме

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН по запросу Киева во вторник в закрытом режиме обсудит обострение ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил журналистам председательствующий в СБ в январе шведский дипломат Олаф Скуг.

"Украина запросила консультации по ситуации в стране", - сказал он, направляясь на утреннюю сессию СБ.

По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. В ДНР заявили, что утром прекратили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, однако обстрелы территорий ДНР со стороны украинских военных продолжаются до сих пор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил вынести вопрос обострения ситуации в Донбассе в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН. Он добавил, что Киев ждет "соответствующих заявлений со стороны международных партнеров".

Украина 1 февраля на один месяц станет председателем СБ.

Давая оценку происходящему, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака на ополченцев Донбасса свидетельствует о неспособности президента Украины Петра Порошенко выполнить минские договоренности.

"Подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины, при участии Вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей, - сказал он. - Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти минские договоренности". Песков также подчеркнул, что это похоже на попытку Киева отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации на Украине.