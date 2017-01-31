Советник президента Турции посетит Москву 21 февраля

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ильнур Чевик посетит Москву в конце февраля для участия в конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь турецкого посольства в РФ Орхан Газигиль.

"Советник президента Ильнур Чевик посетит Россию для участия 21 февраля в конференции, посвященной турецко- российским отношениям и событиям на Ближнем Востоке", - сказал он.

Представитель посольства добавил, что официальных встреч Чевика с представителями российского руководства не планируется.