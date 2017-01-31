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Демократы в Сенате США бойкотируют голосование по кандидатурам министров

Международная панорама
31 января, 19:19 UTC+3 /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Свои действия представители Демпартии аргументировали тем, что им необходимо предоставить больше информации, касающейся предпринимательской деятельности кандидатов
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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Демократы в Сенате Конгресса США намерены бойкотировать голосование по кандидатурам Тома Прайса на пост министра здравоохранения и социальных служб, а также Стивена Мнучина на пост министра финансов. Об этом объявили на слушаниях в финансовом комитете Сената сенаторы-демократы.

Таким образом, голосование фактически оказалось заблокировано, так как для его проведения формально требуется присутствие как минимум одного члена Демократической партии. Свои действия представители Демпартии аргументировали тем, что им необходимо предоставить больше информации, касающейся предпринимательской деятельности кандидатов, без которой утверждение их в означенных должностях, с их точки зрения, не представляется возможным.

Пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором администрация обращает внимание на то, что сенаторы-демократы тормозят процесс утверждения ряда назначенцев президента США Дональда Трампа на руководящие посты в ключевых министерствах и ведомствах. Представители администрации отмечают, что на данный момент американский Сенат пока не утвердил 17 кандидатов на важные посты, предложенных новым главой государства. В то же время спустя первые 11 дней пребывания экс-президента Барака Обамы в Белом доме в 2009 году это число составляло лишь 7 человек. В случае с Джорджем Бушем-младшим в 2001 году сенаторы продолжали обсуждать лишь четырех выдвиженцев.

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