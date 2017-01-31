Вашингтон за выходные отказал в перелетах в США 721 гражданину из семи мусульманских стран

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американские власти отказали в допуске на борты самолетов, направлявших в США, 721 гражданину из семи государств с преимущественно мусульманским населением в первые трое суток действия нового указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционного контроля.

Такие данные привел на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

Согласно изложенной им информации, за пятницу, субботу и воскресенье в США воздушным транспортом прибыл 1 млн пассажиров. Из них 500 тыс. человек были иностранцами, уточнил Макэлинэн. По его словам, "721 лицам из затронутых стран, имевшим (американские въездные) визы (различных типов), было отказано в посадке" в аэропортах вылета.

Подписанный на прошлой неделе указ Трампа ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.