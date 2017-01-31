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В северной части Донецка началась эвакуация жителей, желающих переждать обстрелы

Международная панорама
31 января, 20:48 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 31, января. /ТАСС
По данным ведомства, на данный момент вывезено 12 человек
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ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали эвакуировать жителей северной части Донецка, желающих переждать обстрелы в более безопасном месте. Об этом  сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Мы начали эвакуацию жителей северных районов Донецка. По просьбам местного населения, желающего выехать из зоны обстрелов, сотрудниками МЧС производится спасательная операция", - приводит данные ведомства Донецкое агентство новостей.

По данным ведомства, на данный момент вывезено 12 человек. В ближайшее время отправки ожидают еще примерно столько же жителей. Они будут переправлены в безопасное место.

Ранее глава администрации Киевского района Донецка Валентин Левченко сообщил о начале добровольной эвакуации жителей в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения и непрекращающимися обстрелами местности со стороны украинских силовиков.

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