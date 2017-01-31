Fox: Пентагон считает, что атаковавшие саудовский фрегат хотели напасть на корабль США

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. В Пентагоне не исключают, что совершившие в понедельник нападение на фрегат ВМС Саудовской Аравии у побережья Йемена, возможно, хотели атаковать корабль ВМС США. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на двух неназванных представителей американского оборонного ведомства.

Ранее командование аравийской коалиции, во главе которой стоит Эр-Рияд, сообщило, что три катера, на борту которых находились смертники, атаковали саудовский фрегат у побережья на западе Эль-Ходейды. В результате нападения два члена команды саудовского корабля погибли, трое получили ранения. Вместе с тем в американском разведсообществе считают, что в борт корабля врезалась одна лодка, на борту которой находился смертник, отмечает Fox News.

Аналитики Пентагона, сообщает телеканал, полагают, что лица, стоящие за этой вылазкой, либо предполагали, что смертник атакует американский боевой корабль, либо, по мнению одного официального представителя, это была отработка удара, подобного тому, что был нанесен по американскому эсминцу Cole в октябре 2000 года.

Командование коалиционных сил расценило нападение на саудовский фрегат как теракт. Его исполнителями, считают в коалиции, были сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), которое ведет вооруженную борьбу с официальными властями в Йемене.