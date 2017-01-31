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Сенат США утвердил Элен Чао на посту министра транспорта

Международная панорама
31 января, 21:14 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Чао является супругой лидера республиканцев в Сенате Митча Макконелла
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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Сенат Конгресса США утвердил Элен Чао на посту руководителя Министерства транспорта США.

Чао является супругой лидера республиканцев в Сенате Митча Макконелла, занимала пост министра труда США в администрации Джорджа Буша - младшего в 2001-2009 годах.

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