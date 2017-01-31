ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины

Кадыров положительно оценил изменения в Федерации бокса РоссииСпорт 31 января, 21:55
"Нефтехимик" забросил восемь шайб "Ак Барсу" в победном матче КХЛСпорт 31 января, 21:50
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке УкраиныМеждународная панорама 31 января, 21:42
Иванов предлагает ввести в России продуктовый "светофор"Общество 31 января, 21:40
IAAF отстранила Ника Дэвиса за помощь в сокрытии положительных допинг-проб россиянСпорт 31 января, 21:15
McDonald's разрабатывает онлайн-сервис заказа еды в РоссииЭкономика и бизнес 31 января, 20:58
Боксер Ковалев хотел бы в ближайшее время начать подготовку к следующему боюСпорт 31 января, 20:46
Вашингтон за выходные отказал в перелетах в США 721 гражданину из семи мусульманских странМеждународная панорама 31 января, 20:45
Агент: футболисту Траоре будет интереснее играть за "Спортинг", чем за "Бешикташ"Спорт 31 января, 20:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН призывает стороны конфликта на востоке Украины немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по мирному урегулированию. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он назвал столкновения на линии соприкосновения в Донбассе "прямым нарушением минских договоренностей".
"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта", - сказал собеседник агентства.