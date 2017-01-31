ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН призывает стороны конфликта на востоке Украины немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по мирному урегулированию. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он назвал столкновения на линии соприкосновения в Донбассе "прямым нарушением минских договоренностей".

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта", - сказал собеседник агентства.