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ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины

Международная панорама
31 января, 21:42 дата обновления: 31 января, 21:49 UTC+3
Представитель генсека организации Стефан Дюжаррик назвал столкновения на линии соприкосновения в Донбассе "прямым нарушением минских договоренностей"
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Здание штаб-квартиры ООН

Здание штаб-квартиры ООН

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН призывает стороны конфликта на востоке Украины немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по мирному урегулированию. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Он назвал столкновения на линии соприкосновения в Донбассе "прямым нарушением минских договоренностей".

"Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действий, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта", - сказал собеседник агентства.

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