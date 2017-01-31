Власти Сан-Франциско подали иск против указа Трампа, касающегося нелегалов

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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти американского Сан-Франциско (штат Калифорния) подали судебный иск, намереваясь приостановить действие исполнительного указа президента Дональда Трампа о сокращении федерального финансирования отдельных городов США, власти которых не принимают мер для депортации нелегальных мигрантов. Как сообщило агентство Reuters, соответствующий иск подан в федеральный суд городским прокурором Деннисом Херрерой.
Власти некоторых городов США, включая Сан-Франциско, проводят политику, согласно которой нелегальные мигранты, прибывшие на их территорию, не преследуются за нарушение иммиграционного законодательства. В США такие населенные пункты нередко именуют "городами-убежищами". Трамп, обещавший после вступления в должность президента активно бороться с нелегалами, ранее подписал указ, согласно которому федеральное финансирование таких городов должно быть приостановлено.
Помимо этого Трамп на прошлой неделе подписал еще ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.