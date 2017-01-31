Несколько еврейских центров в США эвакуированы после сообщений о бомбах

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НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Несколько еврейских общинных центров в ряде штатов США эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил телеканал NBC.
По его информации, неизвестные сообщили по телефону о якобы заложенных взрывных устройствах в еврейских центрах, расположенных в штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Калифорния, Колорадо, Нью-Мексико и Юта. В некоторых из них угроза не подтвердилась, остальные центры продолжают обследовать специалисты.
Несколько похожих случаев угроз, все из которых оказались ложными, были зафиксированы на территории США в течение этого месяца. Две недели назад анонимные телефонные звонки о заложенных взрывных устройствах получили около 30 еврейских культурных центров в 17 штатах США. Ответственность за случившееся никто на себя не взял.