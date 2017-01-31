СМИ: в Ираке уничтожили одного из близких к главарю ИГ боевиков

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КАИР, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), приближенный к лидеру этой организации Абу Бакру аль-Багдади, ликвидирован к западу от Мосула. Об этом сообщил иракский информационный портал IBNNews.
Экстремист по имени Абдалла Юсеф, известный также по прозвищу Абу Бакр аль-Хатуни и, по версии портала, считающийся "третьим человеком" в иерархии ИГ, был убит в районе города Талль-Афар (в 50 км к западу от Мосула) во время спецоперации. Каких-либо других подробностей не приводится. Пока также не известно, кто именно проводил этот рейд.
Согласно информации ряда иракских СМИ, аль-Хатуни был так называемым наместником Мосула. Кроме того, он входил ранее в "совет шуры" ИГ.
С 17 октября правительственная группировка ведет наземную операцию по освобождению Мосула - иракской "столицы" ИГ. В ней, помимо частей регулярной армии, участвуют шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри города отвечают контртеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики, которые уже выбили радикалов из его восточной части.