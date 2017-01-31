В США не исключают ужесточения визовых требований к семи мусульманским странам

ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая администрация США допускает возможность ужесточения требований, предъявляемых к гражданам Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана при выдаче им американских въездных виз. Об этом сообщил на пресс-конференции министр национальной безопасности США Джон Келли.

Как он признал, американское правительство рассматривает возможность внесения "различных дополнительных" пунктов в анкеты, которые заполняются гражданами семи перечисленных государств с преимущественно мусульманским населением при обращении за получением въездных виз США.

"Когда кто-то приходит и просит рассмотреть (его заявку - прим. ТАСС) для получения (американской въездной) визы, безусловно, (в качестве одного из дополнительных требований) может быть введен отчет о том, какие веб-сайты посещают такие лица. Речь (также) может идти о (получении) информации о телефонных контактах, чтобы мы могли видеть, с кем такие люди общаются. Однако, все это (еще) находится в стадии развития", - заявил Келли. При этом он подтвердил, что впредь при рассмотрении визовых заявок граждан семи означенных стран не исключается и возможность изучения социальных сетей, которыми пользуются такие лица.

По словам министра, "на планете есть ряд государств, в которых такого рода сведения" не собираются, необходимая "полицейская работа" не ведется. "И упомянутая семерка в основном входит в эту категорию", - считает Келли. Поэтому, отметил он, власти США рассматривают вопрос о том, "как могут выглядеть дополнительные (процедуры) проверок, чрезвычайные проверки" желающих попасть в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. "И мы, разумеется, будем работать с (другими) странами по этому вопросу", - добавил министр.

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, ужесточающий порядок приема беженцев и устанавливающий запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан семи вышеназванных государств. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить на 120 дней реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.