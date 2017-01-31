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Власти Венесуэлы запретили показывать в стране сериал об Уго Чавесе

Международная панорама
31 января, 22:44 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Гендиректор Национальная комиссия по телекоммуникациям страны Андрес Мендес призвал венесуэльцев сообщать, "если какой-либо оператор кабельного канала показывает сериал El Comandante"
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МЕХИКО, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские телезрители не смогут увидеть телесериал компании Sony Pictures о бывшем президенте страны Уго Чавесе. О соответствующем решении сообщила Национальная комиссия по телекоммуникациям. Премьера телесериала El Comandante с колумбийским актером Андресом Парра в главной роли состоялась в Колумбии 30 января, и уже 31 января его начнут показывать в других странах Латинской Америки.

"Давайте сообщать об этом оскорблении памяти нашего команданте Уго Чавеса, - написал на своей странице в Instagram генеральный директор Комиссии Андрес Мендес. - Сообщайте в Комиссию, если какой-либо оператор кабельного канала показывает сериал El Comandante". По мнению Мендеса, "негодяи из международных медиа не смогли и никогда не смогут справиться с революционными идеалами".

Уго Чавес пришел к власти в Венесуэле в 1999 году. В июне 2011 г. кубинские специалисты подтвердили у него наличие злокачественной опухоли; в Гаване он прошел курс лечения, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции.

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