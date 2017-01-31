Правительство Нидерландов предложило парламенту ратифицировать соглашение ЕС - Украина

ГААГА, 31 января. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Правительство Нидерландов внесло предложение в парламент о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные на вебсайте Второй (нижней) палаты главного законодательного органа страны.

Закон сопровождается пояснительной запиской от лица министра иностранных дел Берта Кундерса и министра внешней торговли и развития сотрудничества Лилианне Плумен, а также заключением Государственного совета и королевским посланием.