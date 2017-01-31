Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Spiegel: Турция настаивает на доступе к разведданным от немецких самолетов Tornado

Международная панорама
31 января, 23:06 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
В настоящее время Бундесвер предоставляет турецкой стороне только часть разведывательных фотоснимков, опасаясь, что Анкара использует для нанесения ударов по позициям курдов
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 31 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Турция пытается посредством угроз и шантажа добиться получения прямого доступа к разведданным, которые добывают самолеты Tornado немецких ВВС, участвующие в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило издание Spiegel Online.

Бундесвер предоставляет турецкой стороне лишь часть разведывательных фотоснимков, опасаясь, что Анкара использует их не для борьбы с ИГ, но для нанесения ударов по позициям курдов, в которых видит врага. Федеральное правительство прописало это в мандате на проведение миссии, указывает Spiegel Online.

По информации издания, в секретной депеше посольство ФРГ в Анкаре сообщило МИД о том, что один из турецких генералов дал понять, что Турция разрешит оборонному ведомству Германии провести необходимые строительные работы на базе Инджирлик, где дислоцированы Tornado, только в том случае, если Анкара получит прямой доступ к фотоснимкам.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что оборонное ведомство ФРГ планирует построить аэродром и создать на базе Инджирлик мобильный командный пункт. Одобрение турецкой стороны пока не получено. "Причина задержки нам неизвестна", - отметили в оборонном ведомстве Германии.

Новый конфликт вокруг базы Инджирлик может омрачить визит канцлера Ангелы Меркель в Турцию, который она совершит 2 февраля. В прошлом году Анкара отказывалась некоторое время пускать на военную базу немецких парламентариев из-за принятия Бундестагом резолюции о геноциде армян в Османской империи. Позже власти Турции, однако, разрешили депутатам ее посетить.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Турция Германия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
2
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
3
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
4
Совбез ООН собирается для обсуждения ситуации в Донбассе
5
Букмекеры принимают ставки 4 к 1 на то, что Трамп не досидит в Белом доме до конца года
6
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления Киева
7
Правительство Нидерландов предложило парламенту ратифицировать соглашение ЕС - Украина
Темы дня
Реклама