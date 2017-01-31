Spiegel: Турция настаивает на доступе к разведданным от немецких самолетов Tornado

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БЕРЛИН, 31 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Турция пытается посредством угроз и шантажа добиться получения прямого доступа к разведданным, которые добывают самолеты Tornado немецких ВВС, участвующие в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило издание Spiegel Online.
Бундесвер предоставляет турецкой стороне лишь часть разведывательных фотоснимков, опасаясь, что Анкара использует их не для борьбы с ИГ, но для нанесения ударов по позициям курдов, в которых видит врага. Федеральное правительство прописало это в мандате на проведение миссии, указывает Spiegel Online.
По информации издания, в секретной депеше посольство ФРГ в Анкаре сообщило МИД о том, что один из турецких генералов дал понять, что Турция разрешит оборонному ведомству Германии провести необходимые строительные работы на базе Инджирлик, где дислоцированы Tornado, только в том случае, если Анкара получит прямой доступ к фотоснимкам.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что оборонное ведомство ФРГ планирует построить аэродром и создать на базе Инджирлик мобильный командный пункт. Одобрение турецкой стороны пока не получено. "Причина задержки нам неизвестна", - отметили в оборонном ведомстве Германии.
Новый конфликт вокруг базы Инджирлик может омрачить визит канцлера Ангелы Меркель в Турцию, который она совершит 2 февраля. В прошлом году Анкара отказывалась некоторое время пускать на военную базу немецких парламентариев из-за принятия Бундестагом резолюции о геноциде армян в Османской империи. Позже власти Турции, однако, разрешили депутатам ее посетить.