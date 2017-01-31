Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины

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ВАШИНГТОН, 31 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты призывают к незамедлительному прекращению огня на востоке Украины, а также обеспечению доступа для наблюдателей миссии ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности руководителя пресс-службы Госдепартамента США Марка Тонера.
"Чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному устойчивому прекращению огня и к обеспечению полного беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства. Тонер также добавил, что США продолжают поддерживать "полную реализацию минских договоренностей".
По его словам, Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены недавней вспышкой насилия на востоке Украины в районе Авдеевки и Ясиноватой". Дипломат напомнил, что, начиная с 28 января, участники мониторинговой миссии ОБСЕ "сообщают о значительном усилении интенсивности боестолкновений, включая применение тяжелой артиллерии и других вооружений, запрещенных минскими договоренностями". Тонер уточняет, что это привело к десяткам убитых украинских военнослужащих и десяти погибшим среди мирного населения. Более того, "17 тыс. гражданских лиц, включая 2,5 тыс. детей, остались без воды, отопления и электричества".
В течение последних двух дней резко возросло число вооруженных столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. В провоцировании ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко даже демонстративно заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще 29 января украинские силовики начали атаковать республику в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.