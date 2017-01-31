Генпрокурор Нью-Йорка присоединится к иску правозащитников против Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Генеральный прокурор штата Нью-Йорка Эрик Шнейдерман намерен присоединиться к судебному иску, поданному ранее правозащитными организациями против президента США Дональда Трампа в связи с ужесточением им иммиграционной политики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Шнейдермана.

В документе подчеркивается, что генпрокурор считает соответствующий указ Трампа "противоречащим конституции, незаконным и в корне своем чуждым всему американскому". Шнейдерман указал, что планирует "направить документы, чтобы присоединиться к федеральному иску против президента Трампа и его администрации" с целью "отменить опасный и дискриминационный указ".

Генеральный прокурор также указал, что намерен добиваться от властей США списка имен всех тех, кто прибыл в США и был задержан на основе указа Трампа, ужесточающего иммиграционную политику. Иск, о котором идет речь, ранее был подан против президента одной из наиболее авторитетных в США правозащитных организаций - Американским союзом защиты гражданских свобод.

Шнейдерман является сторонником Демократической партии, он занял пост генерального прокурора в 2011 году. 29 января Шнейдерман и генпрокуроры-демократы из 14 американских штатов и столичного округа Колумбия опубликовали совместное заявление, в котором осудили ужесточение иммиграционной политики президентом США.

Подписанный на прошлой неделе указ Трампа ужесточил порядок приема беженцев и установил запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Указ также содержит распоряжение в целом приостановить реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах на 120 дней. Наконец, документ предписывает властям США рассматривать в приоритетном порядке запросы на предоставление статуса беженца лицам, относящимся к преследуемым в их стране религиозным меньшинствам.