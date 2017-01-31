Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Израиля принес извинения мексиканскому коллеге за недопонятые слова Нетаньяху

Международная панорама
31 января, 23:30 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Реувен Ривлин выразил уверенность, что "это недоразумение уже осталось позади"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Президент Израиля Реувен Ривлин в разговоре со своим мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньетой принес извинения за недоразумение, вызванное высказываниями израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Слова последнего были расценены как поддержка решения президента США Дональда Трампа о возведении стены на границе с Мексикой.

Смотрите также
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху назвал решение Трампа о стене на границе с Мексикой великой идеей

"Я приношу извинения за любые неудобства, которые могли возникнуть в результате этого недоразумения, но мы должны помнить, что мы говорим именно о недоразумении", - сказал Ривлин и отметил, что "уверен, что это недоразумение уже осталось позади". Высказывания Ривлина, сделанные им ранее в телефонном разговоре с президентом Мексики, распространила израильская правительственная пресс- служба.

Ранее Нетаньяху разъяснил значение свой недавней публикации в соцсетях, в отношении которой мексиканские власти потребовали от него извинений за поддержку планов США по строительству разделительного забора на своей южной границе. По его словам, он только "подчеркнул невероятный успех израильского забора безопасности" на границе с Египтом, но "не комментировал американо-мексиканские отношения".

На прошлой неделе Нетаньяху написал в Twitter и в Facebook следующее: "Президент Дональд Трамп прав. Я построил заградительную стену вдоль южной границы Израиля; это полностью прекратило поток нелегальной иммиграции. Отличный результат, отличная идея".

МИД Мексики в тот же день сообщил, что "послу Израиля в Мехико было выражено глубокое удивление, неприятие и разочарование посланием Нетаньяху в Twitter".

Израиль в 2013 году завершил возведение 230-километрового сплошного заградительного барьера вдоль границы с Египтом от пригородов Эйлата у Красного моря до границы с сектором Газа у Средиземного. Строительство длилось всего два года вместо запланированных четырех, стоимость составила 1,6 млрд шекелей (более $420 млн). После этого нелегалы перестали пытаться попасть в Израиль с территории Египта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Ривлин, Реувен Пенья Ньето, Энрике Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Мексика Израиль
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
2
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
3
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины
4
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
5
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
6
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама