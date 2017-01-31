СМИ: премьер Ирака раскритиковал миграционную политику Трампа

КАИР, 31 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Иммиграционная политика нового президента США Дональда Трампа наказывает тех, кто жертвует собой в борьбе против терроризма.

Об этом, как передал телеканал "Аль-Хадас", заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади.

Иммиграционные указы президента США, по словам иракского премьера, "наказывают тех, кто жертвует собой, кто непосредственно сражается с террором". Аль-Абади подтвердил, что правительство Ирака не собирается принимать никаких контрмер из-за позиции Трампа. По его словам, Багдад не намерен "ухудшать сотрудничество с Вашингтоном в войне против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Комментируя призывы иракского парламента принять против США "симметричные меры", аль-Абади отметил, что "ничего не будет предпринимать в этом направлении". "Идет война (с террористами), мы не хотим наносить удар по иракским национальным интересам", - пояснил премьер-министр.

На прошлой неделе президент США подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В этот список, по данным американских СМИ, включены Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.