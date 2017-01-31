Bild: три предполагаемых исламиста, имеющих связи с ИГ, задержаны в Берлине

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БЕРЛИН, 31 января. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Три предполагаемых исламиста, имеющих тесные связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), задержаны в ходе спецоперации в германской столице. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Прокуратура Берлина возбудила дело по подозрению в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности. Представитель инстанции подтвердил факт задержания.
Информации о конкретных планах совершения теракта в Германии нет, отмечает Bild. Подозреваемые, по данным издания, часто бывали в молельном доме в столичном районе Моабит, который посещал тунисец Анис Амри, совершивший теракт на рождественском рынке в Берлине в конце прошлого года.