Около 900 сотрудников Госдепа раскритиковали указ Трампа об иммиграции

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Порядка 900 сотрудников Госдепартамента США подписали внутриведомственный документ, в котором критике подвергается указ президента США Дональда Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, работники внешнеполитического ведомства выразили несогласие с введением временного запрета на прием беженцев. Представитель Госдепартамента, в свою очередь, подтвердил, что данный документ был направлен руководству.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.