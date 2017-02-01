Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 900 сотрудников Госдепа раскритиковали указ Трампа об иммиграции

Международная панорама
1 февраля, 0:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Работники внешнеполитического ведомства выразили несогласие с введением временного запрета на прием беженцев
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Порядка 900 сотрудников Госдепартамента США подписали внутриведомственный документ, в котором критике подвергается указ президента США Дональда Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, работники внешнеполитического ведомства выразили несогласие с введением временного запрета на прием беженцев. Представитель Госдепартамента, в свою очередь, подтвердил, что данный документ был направлен руководству.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Вид на поле стадиона "Санкт-Петербург"
Строительство на финишной прямой: готовность стадионов к ЧМ-2018
Дом, который построил ТАСС
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонист Фуркад удалил оскорбительный комментарий в отношении Логинова
2
SZ: Берлин обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе
3
ООН призвала немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины
4
Трамп собирает политбюро: что означает реорганизация Совета нацбезопасности США
5
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
6
Госдеп призвал к немедленному возобновлению перемирия на востоке Украины
7
Рогозин поручил Роскосмосу проанализировать критически важные для отрасли предприятия
Темы дня
Реклама