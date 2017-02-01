Новый глава Пентагона отправляется в первую зарубежную поездку

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Новый министр обороны США Джеймс Мэттис отправился в свою первую зарубежную поездку, она будет посвящена укреплению отношений с двумя ключевыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Республикой Корея (РК) и Японией.

По данным пресс-службы Пентагона, в среду Мэттис прибудет в Сеул, где у него запланирована встреча с министром национальной обороны Южной Кореи Хан Мин Гу. Согласно сообщению министерства национальной обороны РК, также намечены переговоры с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Хван Гё Аном и начальником Управления национальной безопасности администрации президента Ким Гван Чжином.

В столице РК Мэттис пробудет два дня, после чего 3 февраля направится в Токио. Там его ожидает схожая программа, в том числе переговоры с японской коллегой Томоми Инадой.

Цели визита

Как отметил ранее официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис, "поездка подчеркнет верность США устойчивым альянсам с Японией и Южной Кореей". "Она также позволит еще более укрепить наше сотрудничество в сфере безопасности", - добавил он. При этом, как отмечают американские СМИ, новый президент США Дональд Трамп ранее говорил о том, что некоторые союзники США слишком полагаются на американскую поддержку. Он также предлагал разрешить РК и Японии создать свое ядерное оружие.

Неназванный представитель Пентагона, в свою очередь, ранее сообщил телеканалу CNN о том, что японцы "очень рады этому визиту". Япония, по его словам, якобы давно стремится повысить свою боеготовность в связи с потенциальными угрозами со стороны Китая и КНДР. По мнению ряда изданий, Мэттис и Инада в ходе встречи затронут такие темы, как создание КНР искусственных островов, разработка Пхеньяном ядерных боеголовок и баллистических ракет, а также перемещение базы морской пехоты США с Окинавы.

Поездке Мэттиса предшествовал ряд официальных контактов, в том числе на высшем уровне. Так, в ходе телефонного разговора в воскресенье Трамп и Хван Гё Ан договорились, что обе страны примут меры для укрепления совместного оборонного потенциала в целях отражения угроз со стороны КНДР. Трамп в связи с этим подтвердил "непоколебимое обязательство (США) защищать Республику Корея, в том числе посредством обеспечения расширенного сдерживания" с применением всех сил и средств американского арсенала, включая ядерные вооружения.

В понедельник по телефону пообщались Мэттис и Хан Мин Гу. Глава Пентагона заверил своего коллегу в том, что США готовы обеспечить "расширенное сдерживание с применением полного спектра возможностей США". Стороны также подтвердили, что план развертывания американской системы противоракетной обороны THAAD будет реализован в текущем году, несмотря на продолжающиеся протесты и противодействие со стороны Китая.

Акцент на системе THAAD

Республика Корея и США 8 июля прошлого года договорились о размещении на территории южной части Корейского полуострова американской системы ПРО THAAD. Завершить этот процесс планируется летом нынешнего года.

Переговоры о комплексе THAAD в свете последних северокорейских ракетно-ядерных испытаний Сеул и Вашингтон вели с 4 марта в рамках специально созданной для этого двусторонней рабочей группы. Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на конечном этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.

Предлогом для размещения THAAD на Корейском полуострове на постоянной основе стало противодействие угрозе со стороны КНДР. Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.

Американские ракеты и реакция Китая

Если РФ заняла в этом вопросе достаточно сдержанную позицию, то КНР в качестве ответных шагов фактически ввела в отношении Южной Кореи необъявленные санкции. Под разными предлогами резко были ограничены поставки в Китай южнокорейских товаров, в частности косметики, закрыт доступ в страну для популярного южнокорейского культурного контента, свернуто все сотрудничество с Сеулом в военной сфере.

Несмотря на то, что южнокорейские производители, для значительной части которых Китай является главным рынком сбыта, несут от этого серьезные убытки, правительство страны продолжает настаивать на необходимости развертывания в стране американской ПРО.

Представители властей утверждают, что размещение THAAD в Республике Корея крайне необходимо для защиты страны от ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР и не направлено против Китая. В частности, об этом на прошлой неделе в очередной раз заявил Хван Гё Ан на встрече с журналистами в Сеуле. "План развертывания комплекса THAAD - это действительно необходимая мера самообороны, которая несопоставима ни с чем другим. Правительство должно делать все для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан", - сказал он.

По словам Хван Гё Ана, "северокорейская ядерная и ракетная угрозы более не являются потенциальными, развиваясь беспрецедентными темпами", представляя реальный риск для Южной Кореи. "Именно поэтому Сеул просит Вашингтон как можно скорее развернуть на территории (Республики Корея) комплекс ПРО", - пояснил он.

Новые ядерные и ракетные испытания?

Ранее министерство национальной обороны Южной Кореи сообщило, что в текущем году сохраняется высокая вероятность проведения КНДР новых испытаний межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Кроме того, эксперты не исключают и новые ядерные испытания со стороны Пхеньяна.

В 2016 году КНДР провела два подземных атомных взрыва, а также осуществила более двадцати успешных и неудачных запусков баллистических ракет. Кроме того, по мнению южнокорейских военных, Пхеньян в прошлом году получил около 10 кг плутония путем переработки отработанного ядерного топлива. Таким образом, общие запасы Севера составляют 50 кг плутония, чего достаточно для создания десяти ядерных зарядов, полагает минобороны РК, указывая и на высокую результативность программы КНДР по получению высокообогащенного урана.

Военное ведомство также отмечает, что Пхеньян в прошлом году принял на вооружение новые баллистические ракеты SCUD-ER, которые являются модернизированной версией устаревших ракет SCUD.

КНДР до настоящего момента осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. Кроме того, Пхеньян в прошлом году провел многочисленные пуски баллистических ракет, в том числе БРПЛ.

Основания для беспокойства

Наращивание КНДР ракетно-ядерного потенциала крайне беспокоит Южную Корею и США, которые формально до сих пор находятся с КНДР в состоянии войны. Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к гражданам объявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится "в последней стадии разработки" и "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику". Он также подтвердил приверженность руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания".

В марте прошлого года по распоряжению Ким Чен Ына корейские специалисты провели испытание для оценки термостойкости наконечника боеголовки МБР. По данным информационного агентства ЦТАК, в результате теста удалось установить, что "созданные в стране на основе отечественных технологий термостойкие материалы надежно гарантируют возвращение боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты с орбиты в плотные слои атмосферы" и ее выход на цель. Ким Чен Ын остался доволен результатами испытания, отметив, что Пхеньян разработал "технологию, которой обладают только несколько крупных военных держав, тем самым добившись огромного прогресса в производстве баллистических ракет".

Воинский контингент США

Наблюдатели в Сеуле считают, что ракетно-ядерная программа Пхеньяна и способы противодействия ей будут главной темой на переговорах. Вторым важным пунктом повестки, как ожидается, станет тема расходов на содержание американского воинского контингента в РК.

Согласно данным Минобороны, за последние десять лет Южная Корея приобрела у США различных вооружений на 36,4 трлн вон ($30,5 млрд). Речь идет о периоде с 2006 года по октябрь 2016 года. Вышеуказанная сумма практически равна всему военному бюджету страны прошлого года, составившему $32,2 млрд.

Кроме того, на строительство новой военной базы США в городе Пхёнтхэк РК уже потратила $7,5 млрд, при том, что расходы американской стороны составили $7 млрд.

В Сеуле полагают, что эти цифры помогут убедить Вашингтон в том, чтобы не требовать от южнокорейской стороны увеличить расходы на содержание военных США, о чем Трамп ранее неоднократно заявлял в ходе своей избирательной кампании.