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Захарченко: Порошенко отдал приказ атаковать ДНР, осознав провал своей внешней политики

Международная панорама
1 февраля, 1:08 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 1, февраля. /ТАСС
Глава провозглашенной Донецкой народной республики также заявил, что в настоящий момент обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой
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ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ силовикам атаковать позиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), осознавая провал своей политики на мировой арене. Такое мнение выразил во вторник глава ДНР Александр Захарченко во время поездки на передовую в районе Авдеевки.

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"Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой народной республики", - приводит слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

По его словам, в настоящий момент обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается тяжелой. Протяженность территории, где идут боевые действия, составляет примерно 50 километров. "Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к Донецку и Макеевке. Бои тяжелые. Украина несет большие потери. Но враг не пройдет", - заверил глава ДНР.

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В течение последних двух дней резко возросло число вооруженных столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. В провоцировании ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко даже демонстративно заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали атаковать республику в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

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Захарченко, Александр Владимирович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
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