В Белом доме отложили подписание указа по кибербезопасности

СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огоньМеждународная панорама 1 февраля, 2:11
Зимнее трансферное окно закрылось в ведущих европейских футбольных чемпионатахСпорт 1 февраля, 2:10
Футболист Габбьядини перешел из "Наполи" в "Саутгемптон"Спорт 1 февраля, 1:47
Выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций начнется в четвергСпорт 1 февраля, 1:33
Вход в музей "Ельцин Центра" в день рождения первого президента России будет бесплатнымОбщество 1 февраля, 1:21
"Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболуСпорт 1 февраля, 1:11
"Лацио" обыграл "Интер" и вышел в 1/2 финала Кубка Италии по футболуСпорт 1 февраля, 0:44
Россиянин Токов проведет бой с американцем Франсом 18 февраля в СШАСпорт 1 февраля, 0:25
Страховые пенсии в РФ увеличиваются на 5,4% с 1 февраляЭкономика и бизнес 1 февраля, 0:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп во вторник не будет подписывать указ, касающийся кибербезопасности. Об этом сообщили аккредитованные при Белом доме журналисты со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского лидера Стефани Гришэм.
Никаких объяснений предоставлено не было, неизвестно также, собирается ли глава государства все же подписать этот документ, а также когда это может произойти.
Как сообщали ранее СМИ, Трамп в своем указе намерен потребовать от руководителей профильных ведомств подготовить план модернизации "устаревающих информационных систем". Кроме того, как ожидается, Административно-бюджетное управление Белого дома будет играть центральную роль в оценке киберугроз, касающихся всей исполнительной ветви власти. Трамп также якобы планировал дать поручение провести оценку средств, используемых США для проведения атак и организации защиты в киберпространстве.