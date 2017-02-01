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В Белом доме отложили подписание указа по кибербезопасности

Международная панорама
1 февраля, 1:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Пресс-секретарь Дональда Трампа не предоставил никаких объяснений и не сообщил, собирается ли президент США все же подписать этот документ
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп во вторник не будет подписывать указ, касающийся кибербезопасности. Об этом сообщили аккредитованные при Белом доме журналисты со ссылкой на заместителя пресс-секретаря американского лидера Стефани Гришэм.

Никаких объяснений предоставлено не было, неизвестно также, собирается ли глава государства все же подписать этот документ, а также когда это может произойти.

Как сообщали ранее СМИ, Трамп в своем указе намерен потребовать от руководителей профильных ведомств подготовить план модернизации "устаревающих информационных систем". Кроме того, как ожидается, Административно-бюджетное управление Белого дома будет играть центральную роль в оценке киберугроз, касающихся всей исполнительной ветви власти. Трамп также якобы планировал дать поручение провести оценку средств, используемых США для проведения атак и организации защиты в киберпространстве.

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