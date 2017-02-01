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СМИ: власти Гватемалы ликвидировали политическую партию экс-президента страны

Международная панорама
1 февраля, 1:30 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Ни один из членов партии не попытался оспорить это решение, сообщила газета Prensa Libre
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МЕХИКО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Высший избирательный совет Гватемалы ликвидировал Патриотическую партию страны, к которой принадлежал экс-президент Отто Перес Молина. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты Prensa Libre. Решение было принято по итогам проверки финансовой деятельности политической организации, которая выявила нарушения.

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Издание отмечает, что ни один из членов партии, в том числе депутаты Конгресса, не попытались оспорить это решение.

Весной 2015 года генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов. Разразившийся скандал вынудил вице-президента Роксану Бальдетти подать в отставку в мае, а в конце августа она была арестована.

Против президента Отто Переса Малины были выдвинуты обвинения в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве. В сентябре однопалатный парламент снял с него судебный иммунитет, после чего принял его отставку. Позднее Перес Молина стал фигурантом уголовного дела и по решению суда был заключен под стражу.

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