СМИ: власти Гватемалы ликвидировали политическую партию экс-президента страны

МЕХИКО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Высший избирательный совет Гватемалы ликвидировал Патриотическую партию страны, к которой принадлежал экс-президент Отто Перес Молина. Об этом сообщила во вторник электронная версия газеты Prensa Libre. Решение было принято по итогам проверки финансовой деятельности политической организации, которая выявила нарушения.

Издание отмечает, что ни один из членов партии, в том числе депутаты Конгресса, не попытались оспорить это решение.

Весной 2015 года генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов. Разразившийся скандал вынудил вице-президента Роксану Бальдетти подать в отставку в мае, а в конце августа она была арестована.

Против президента Отто Переса Малины были выдвинуты обвинения в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве. В сентябре однопалатный парламент снял с него судебный иммунитет, после чего принял его отставку. Позднее Перес Молина стал фигурантом уголовного дела и по решению суда был заключен под стражу.