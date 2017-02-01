СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огонь

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ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В принятом 31 января вечером заявлении для печати члены СБ также осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.
"Члены Совета Безопасности ООН осудили использование на линии соприкосновения в Донецкой области вооружений, запрещенных минскими соглашениями, которое привело к смерти и ранениям людей, в том числе мирных жителей", - говорится в коммюнике, принятом по инициативе украинской делегации.
"Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня", - отмечается в заявлении. В нем выражается "полная поддержка суверенитету и территориальной целостности Украины" и подчеркивается важность выполнения минских соглашений и резолюции 2202 о мирном урегулировании конфликта.
В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что вынужден был прервать визит в ФРГ, хотя программа поездки к тому моменту уже была полностью выполнена. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции
Ранее с аналогичным призывом выступили Россия, Брюссель, провозглашенные республики Донбасса, ряд европейских стран, ОБСЕ и США.