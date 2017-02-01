Глава комитета Сената считает, что в Белом доме не продумали последствия указа о беженцах

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новая администрация США не просчитала все последствия указов президента страны Дональда Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Такое мнение во вторник, 31 января, выразил председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер, общаясь в Капитолии с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС.

"Я не думаю, что они продумали все сопутствующие последствия. Определенно, они этого не сделали", - сказал законодатель. По его мнению, Белый дом рискует испортить отношения с республиканцами в Конгрессе, не информируя их о своих решениях. "Думаю, они понимают это, но я не знаю, беспокоит их это или нет", - добавил сенатор.

Комментируя решения главы американской администрации, Коркер рассказал о жителях разных штатов, к примеру Колорадо, "которые сейчас остались за рубежом". "При нормальных обстоятельствах у них было бы законное право вернуться, но теперь они не могут вылететь", - пояснил он. "Они (Белый дом) знают, что это не просто беспокойство нескольких сенаторов", - заверил глава комитета.

Во вторник вице-президент США Майкл Пенс посетил Конгресс. За регулярным рабочим обедом с республиканцами он поднял тему исполнительных указов Трампа, постаравшись успокоить законодателей и пояснить, какие цели преследует Белый дом.

Как, в свою очередь, сообщил корреспонденту ТАСС источник в аппарате комитета по иностранным делам, демократы сейчас обсуждают способы, которые позволят сгладить последствия решений главы государства, хотя отменить их полностью они не вправе. Основное возмущение оппонентов республиканцев вызывает тот факт, что под введенные Трампом запреты попали лица, имеющие документы для въезда в страну, в том числе грин-карты.

На прошлой неделе Трамп подписал несколько указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.