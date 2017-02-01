В США осужден пособник ИГ, планировавший устроить теракт на пляже во Флориде

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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Федеральный суд в штате Флорида признал виновным гражданина США Харлема Суареса, который, по данным властей, был пособником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировал привести в действие взрывное устройство на людном пляже. Об этом сообщило во вторник, 31 января, министерство юстиции США.
Мужчина, как выяснили следователи из ФБР и других американских агентств, намеревался принести спрятанное в рюкзаке взрывное устройство, начиненное гвоздями, на пляж в городе Ки-Уэст (штат Флорида) и зарыть его в песок. Привести бомбу в действие он собирался с помощью сотового телефона в момент, когда вокруг было бы много людей.
По сведениям правоохранительных органов, мужчина решился на совершение преступления под влиянием пропаганды ИГ. На своей странице в Facebook он высказывался в поддержку группировки и оставлял записи экстремистского содержания.
Суарес приобрел компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства, в июле 2015 года он собрал бомбу, вскоре после этого был арестован. Мужчина был признан виновным в попытке использовать взрывчатку против других людей, а также поддержке террористической группировки. Приговор ему еще не вынесен. Как ожидается, это произойдет 18 апреля этого года.