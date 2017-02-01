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CNN: IKEA планирует с 2019 года продавать сделанные беженцами из Сирии вещи

Международная панорама
1 февраля, 3:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Компания собирается трудоустроить около 200 сирийских беженцев, проживающих на территории Иордании
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Компания IKEA намерена трудоустроить около 200 сирийских беженцев, проживающих на территории Иордании, задействовав их в технологической цепочке по производству ковров и текстильных изделий. Как сообщила во вторник, 31 января, телекомпания CNN, начало выпуска ограниченных партий запланировано на 2019 год.

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"Ситуация в Сирии является крупнейшей трагедией нашего времени. Иордания взяла на себя ответственность за размещение сирийских беженцев. Мы решили рассмотреть варианты внесения своей лепты", - приводит CNN слова одного из топ-менеджеров IKEA Йеспера Бродина.

По его словам, товары, изготовленные беженцами из САР, планируется продавать в странах Ближнего Востока, которые заключили торговые соглашения с Иорданией. Компания обещает разработать гибкий график работы для новых работников, большинство из которых женщины. Им предполагается предоставлять время для ухода за детьми.

Согласно данным ООН, в Иордании размещены более 655 тысяч сирийских граждан. Беженцам из САР выдано около 37 тыс. разрешений на трудоустройство.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Сеть IKEA также имеет собственный интернет-магазин.

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