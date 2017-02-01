Премьер Японии хочет как можно скорее посетить с визитом Россию

ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы как можно скорее посетить с визитом Россию. Об этом сам глава японского правительства заявил в среду в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Я бы хотел посетить Россию как можно раньше в этом году", - отметил Абэ. Касаясь темы совместной с Россией хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов, премьер-министр Японии подчеркнул, что "впервые японцы и русские будут вести совместную экономическую деятельность на четырех островах". "Благодаря этой деятельности мы сможем укрепить взаимные понимание и доверие, и это станет большим плюсом на пути к заключению мирного договора", - добавил он.

Россия и Япония с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по вопросу о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам войны, однако их принадлежность оспаривается Японией. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В 1956 году была подписана двусторонняя Совместная декларация, которая прекратила состояние войны между двумя государствами, восстановила между ними дипломатические и прочие отношения. Но вопрос о границе в районе Курил тогда урегулировать не удалось. В то же время в декларации Советский Союз выразил готовность в качестве жеста доброй воли передать Японии Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что "важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курильских островах". Кроме того, стороны исходят из того, что это заявление и любые достигнутые на его основе договоренности о налаживании совместной хозяйственной деятельности и само ее осуществление "не наносит ущерба позициям России и Японии по проблеме мирного договора".