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Шефом Пограничной службы США назначен Рональд Вителло

Международная панорама
1 февраля, 3:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Предыдущий начальник Погранслужбы подал в отставку через день после подписания президентом США указов, ужесточающих иммиграционную политику
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новым начальником Пограничной службы США назначен Рональд Вителло. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности начальника Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

"Я рад сообщить о назначении Рона Витэлло шефом Пограничной службы США", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter ведомства за подписью Макэлинэна.

Прежний начальник Погранслужбы Марк Морган ушел в отставку через день после подписания президентом США Дональдом Трампом указов об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики.

Ведомство, которое возглавит Вителло, в последние годы является частью Службы таможенного и пограничного контроля, структурно входящей в Министерство национальной безопасности США. Пограничная служба отвечает за патрулирование границы с Мексикой и Канадой, а также прибрежных вод штата Флорида и Пуэрто-Рико. Последнее является ассоциированным с США островным государством в Карибском море.

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