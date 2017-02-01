Шефом Пограничной службы США назначен Рональд Вителло

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Новым начальником Пограничной службы США назначен Рональд Вителло. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности начальника Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.
"Я рад сообщить о назначении Рона Витэлло шефом Пограничной службы США", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter ведомства за подписью Макэлинэна.
I am pleased to announce the appointment of Ron Vitiello as U.S. Border Patrol Chief—KM #HonorFirst pic.twitter.com/OY5lZxw9rd— CBP (@CustomsBorder) 31 January 2017
Прежний начальник Погранслужбы Марк Морган ушел в отставку через день после подписания президентом США Дональдом Трампом указов об ужесточении пограничного контроля и иммиграционной политики.
Ведомство, которое возглавит Вителло, в последние годы является частью Службы таможенного и пограничного контроля, структурно входящей в Министерство национальной безопасности США. Пограничная служба отвечает за патрулирование границы с Мексикой и Канадой, а также прибрежных вод штата Флорида и Пуэрто-Рико. Последнее является ассоциированным с США островным государством в Карибском море.