Британские депутаты обсуждали законопроект по Brexit до полуночи

ЛОНДОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские депутаты завершили поздней ночью первый день дебатов, посвященных законопроекту о начале процедуры выхода Великобритании из состава ЕС. Речь идет о втором чтении законодательной инициативы, внесенной в парламент правительством.

Ее одобрение обеими палатами парламента необходимо для того, чтобы премьер-министр Тереза Мэй могла применить статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, запускающую процесс выхода из состава сообщества. Число желающих высказаться оказалось столь большим, что заседание было прервано, когда до полуночи оставалось три минуты (02:57 мск).

Правительство торопит депутатов

Обсуждение законопроекта началось в Палате общин днем во вторник. Представляя билль, министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис призвал коллег-депутатов не вставлять палки в колеса премьер-министру.

"Верим ли мы людям или нет? Сегодня этот вопрос стоит перед всеми членами этой палаты. Этот билль наделяет премьер-министра полномочиями начать этот процесс, исполнить решение, принятое гражданами Соединенного Королевства 23 июня 2016 года", - отметил Дэвис.

При этом он призвал депутатов закончить рассмотрение как можно более оперативно, чтобы начать переговоры до конца марта этого года.

Не оппозиционная оппозиция

Лейбористская партия, главная оппозиционная сила, ясно обозначила свою позицию, что она не будет предпринимать попыток блокировать начало переговоров с Брюсселем.

"Хотя мы являемся решительными сторонниками интернационализма и настроены проевропейски, в первую очередь мы - демократы. Наша партия признала результаты (референдума) и исходит из того, что не нужно препятствовать премьер-министру", - заявил теневой министр по вопросам Brexit Кейр Стармер.

Ожидаемая критика планов премьер-министра раздалась из уст депутатов от Шотландской национальной партии (ШНП), последовательно выступающих против разрывов существующих связей с ЕС. Бывший глава ШНП и первый министр региона Алекс Салмонд указал на то, что объявленное Мэй намерение вывести страну после разрыва с Брюсселем из общего европейского рынка приведет к тому, что Великобритания "окажется в слабой позиции".

Некоторые речи длились около 20 минут, другие же были чрезвычайно краткими. Несомненный рекорд принадлежит депутату от Консервативной партии Джулиану Льюису, выступление которого заняло не более восьми секунд. "С моей точки зрения, люди приняли решение, я буду голосовать, исходя из этого", - заявил он.

Что дальше?

В среду рассмотрение документа во втором чтении продолжится, после чего депутаты проведут голосование о том, передавать ли законопроект на уровень комитетов. Фактически речь идет о формальном голосовании, так как общая тональность выступлений указывает на то, что депутаты не будут отвергать законопроект.

На стадии рассмотрения билля в комитетах в текст могут быть внесены поправки, но сделать это не очень просто, текст специально составлен кратко и лаконично. Вся законодательная инициатива состоит всего из 133 слов.

После этого пройдет итоговое третье чтение. Оно запланировано на 8 февраля и также будет сопровождаться голосованием. Обсуждение документа затем переместится в Палату лордов, где процедура также подразумевает три чтения. При внесении в текст новых поправок, документ опять поступит на рассмотрение депутатов.

Как сообщила во вторник газета Times, Мэй может применить статью 50 уже 9 марта.