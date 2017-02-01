СМИ: Обама отдыхает в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на острове Некер

VADA проверит Кличко на допинг перед поединком с ДжошуаСпорт 1 февраля, 4:30
Британские депутаты обсуждали законопроект по Brexit до полуночиМеждународная панорама 1 февраля, 4:27
"Известия": в правительстве принято решение о повышении пенсионного возрастаЭкономика и бизнес 1 февраля, 4:18
Трамп выдвинул Нила Горсача на должность члена Верховного суда СШАМеждународная панорама 1 февраля, 4:09
CNN: IKEA планирует с 2019 года продавать сделанные беженцами из Сирии вещиМеждународная панорама 1 февраля, 3:32
Сотрудники МЧС изучают причины пожара на покинутом в Приморье судне YeruslanПроисшествия 1 февраля, 3:30
"Ъ": экс-министр обороны Сердюков может занять должность замглавы "Ростеха"Армия и ОПК 1 февраля, 3:10
Менеджеры Джонни Деппа обвинили актера в транжирствеКультура 1 февраля, 2:36
СБ ООН призвал стороны конфликта на Украине немедленно прекратить огоньМеждународная панорама 1 февраля, 2:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель проводит отдых в обществе британского миллиардера, владельца холдинга Virgin Group Ричарда Брэнсона на британских Виргинских островах. Об этом сообщил во вторник, 31 января, сетевой ресурс TMZ.
В подтверждение своих слов он разместил серию фотографий Обамы и Брэнсона на отдыхе. Бывшие глава государства и первая леди гостят на островке Некер, принадлежащем британскому предпринимателю, который реализует ряд аэрокосмических проектов в США.
Обстановка на вилле Брэнсона самая непринужденная. По оценке TMZ, Обама в темных бейсболке, футболке и штанах явно не торопится возвращаться в США, где уже несколько дней кипят страсти в связи с подписанными президентом Дональдом Трампом указами, ужесточающими иммиграционную политику.
В понедельник официальный представитель 44-го главы государства Кевин Льюис распространил заявление, в котором Обама поддержал протесты против политики Трампа.