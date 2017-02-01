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СМИ: Обама отдыхает в гостях у миллиардера Ричарда Брэнсона на острове Некер

Международная панорама
1 февраля, 4:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Владелец холдинга Virgin Group реализует в США несколько аэрокосмических проектов
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель проводит отдых в обществе британского миллиардера, владельца холдинга Virgin Group Ричарда Брэнсона на британских Виргинских островах. Об этом сообщил во вторник, 31 января, сетевой ресурс TMZ.

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В подтверждение своих слов он разместил серию фотографий Обамы и Брэнсона на отдыхе. Бывшие глава государства и первая леди гостят на островке Некер, принадлежащем британскому предпринимателю, который реализует ряд аэрокосмических проектов в США.

Обстановка на вилле Брэнсона самая непринужденная. По оценке TMZ, Обама в темных бейсболке, футболке и штанах явно не торопится возвращаться в США, где уже несколько дней кипят страсти в связи с подписанными президентом Дональдом Трампом указами, ужесточающими иммиграционную политику.

В понедельник официальный представитель 44-го главы государства Кевин Льюис распространил заявление, в котором Обама поддержал протесты против политики Трампа.

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Персоны
Обама, Барак Обама, Мишель
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