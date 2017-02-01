Токио отверг обвинения Трампа в манипуляциях на валютном рынке

ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Министерство финансов Японии отвергло обвинения со стороны президента США Дональда Трампа в том, что Токио осуществляет манипуляции на валютном рынке с целью девальвации курса национальной валюты.

"В последнее время мы не осуществляем никаких интервенций на рынок. А что касается нашей монетарной политики, то это несколько другой вопрос, поскольку связан с преодолением дефляции", - заявил 1 февраля представитель министерства финансов страны Масацугу Асакава. Он также добавил, что курсы валют "формируются на рынке", а правительство страны "не манипулирует ими".

Ранее во вторник, 31 января, президент США Дональд Трамп на встрече с представителями фармацевтических компаний обвинил Китай и Японию в девальвации курсов своих валют. Центральный банк Японии последние годы проводит сверхмягкую денежную политику, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год.