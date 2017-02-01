Правительство Японии пристально следит за валютным рынком на фоне заявлений Трампа

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ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Власти Японии пристально следят за тенденциями на валютном рынке, на котором отмечаются резкие колебания курсов валют после высказываний президента США Дональда Трампа о том, что Китай и Япония занимаются девальвацией своих валют. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.
"Оценка Трама совершенно неверна, - подчеркнул Суга. - На валютном рынке важна стабильность, мы продолжим пристально следить за ситуацией".
Ранее сегодня министерство финансов страны также отвергло обвинения со стороны президента США.
Во вторник президент США Дональд Трамп на встрече с представителями фармацевтических компаний обвинил Китай и Японию в девальвации курсов своих валют. Центральный банк Японии последние годы проводит сверхмягкую денежную политику, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год.