Правительство Японии пристально следит за валютным рынком на фоне заявлений Трампа

ТОКИО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Власти Японии пристально следят за тенденциями на валютном рынке, на котором отмечаются резкие колебания курсов валют после высказываний президента США Дональда Трампа о том, что Китай и Япония занимаются девальвацией своих валют. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Оценка Трама совершенно неверна, - подчеркнул Суга. - На валютном рынке важна стабильность, мы продолжим пристально следить за ситуацией".

Ранее сегодня министерство финансов страны также отвергло обвинения со стороны президента США.

Во вторник президент США Дональд Трамп на встрече с представителями фармацевтических компаний обвинил Китай и Японию в девальвации курсов своих валют. Центральный банк Японии последние годы проводит сверхмягкую денежную политику, нацеленную на достижение регулируемого повышения темпов роста инфляции до 2% в год.