CNN: демократы не решили, будут ли блокировать выдвижение Горсача в состав Верховного суда

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Решение президента США Дональда Трампа выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Нила Горсача "является крайне враждебным назначением" и чревато негативными последствиями. Такое мнение высказала 31 января, отвечая на вопросы зрителей телекомпании CNN, лидер демократов в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Это скверное решение, которое выходит далеко за рамки основного направления правовой мысли Америки", - отметила законодатель. "Выборы (в ноябре 2016 года) имеют свои последствия. Сейчас мы видим живой пример таких последствий", - предупредила Пелоси.

При этом она дала понять, что Демократическая партия пока "не решила, стоит ли" ей попытаться блокировать назначение Горсача. Вместо этого, очевидно, придется пойти по пути "более жесткого рассмотрения" этой кандидатуры, пояснила Пелоси.

Схожей позиции придерживается и лидер демократов в Сенате Чак Шумер, выразивший "очень серьезные сомнения" насчет соответствия Горсача требованиям, предъявляемым к членам высшей судебной инстанции США. Шумер убежден, что Горсач должен пройти усложненную процедуру голосования в палате, в соответствии с которой требуется набрать минимум 60 голосов, а не просто больше половины от 100.