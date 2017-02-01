Politico: представители Белого дома не будут выступать на CNN

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Белый дом решил не посылать своих представителей выступать в эфире телеканала CNN. Полный бойкот ему не объявлен, однако сотрудники администрации не будут появляться в его студии. Об этом 31 января сообщил журнал Politico.
"Мы направляем своих представителей туда, где, на наш взгляд, имеет смысл продвигать нашу повестку", - заявили в Белом доме, отметив, что CNN не является такой площадкой. Politico признает, что представители администрации идут на контакт с репортерами CNN, но, к примеру, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер или советник президента США Келлиэнн Конуэй не участвуют в программах канала, в том числе в еженедельной воскресной передаче "Положение страны".
Выступая в понедельник в Университете Джорджа Вашингтона, Спайсер отверг предположения о том, что CNN якобы отлучили от Белого дома. Однако он заявил о том, что не намерен "сотрудничать с людьми, у которых нет никакого желания воспринимать что-либо правильно".
Последний раз Конуэй выступила в эфире CNN 8 января. Затем она появилась на канале лишь после инцидента, случившегося на пресс-конференции тогда еще только избранного президента Дональд Трампа, когда он отказался отвечать на вопросы журналиста CNN Джима Акосты. "Ваша организация ужасна. Я не собираюсь предоставлять вам возможность задать вопрос", - заявил тогда Трамп.