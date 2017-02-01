В Бразилии хакеры записали абитуриентов-отличников на курс производства водки

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Неизвестные хакеры взломали сайт с результатами школьных экзаменов, который одновременно используется для набора выпускников в вузы и профучилища Бразилии. Как сообщила газета Globo, некоторых абитуриентов, получивших самые высокие баллы по итогам обучения в средней школе, злоумышленники записали на курс производства кашасы - местной тростниковой водки.
По информации издания, подобный случай произошел с 23-летней Терезой Гайозу, которая претендовала на поступление на факультет медицины. На следующий день после подачи заявки через интернет девушка, получившая одну из наивысших оценок за сочинение, с удивлением обнаружила, что она записана на изучение технологии производства кашасы в Северном федеральном институте штата Минас-Жерайс. Похожая история произошла с 19-летней Даниэлой Готтарди. Она также мечтала об изучении медицины, однако после взлома системы заметила, что записана на курс производства кашасы, а также на философский факультет одного из вузов в бразильской глубинке.
"Я решила войти в систему, чтобы убедиться, что все в порядке, но у меня не получилось. Сначала я подумала, что сайт перегружен, а потом увидела, что мой пароль изменен. Я создала новый, открыла страницу и увидела, что производство кашасы было обозначено как мой основной выбор, а вторым вариантом было отмечено изучение философии на северо-востоке (страны)", - рассказала Готтарди.
Когда она попыталась исправить произошедшее, срок подачи заявок уже истек. По словам выпускницы, власти отказались ей помочь. Еще несколько человек рассказали, что обратились в полицию, однако у них не приняли заявление.
В министерстве образования Бразилии информацию о взломе не подтвердили, но заявили, что в связи с полученными сообщениями начата проверка. Между тем в бразильском сегменте интернете появился хэштег #ResolveMEC. Вставляя его в свои сообщения в социальных сетях, жертвы хакеров, чьи заявки на поступление в вузы были изменены, обращаются к Минобразования Бразилии с просьбой решить проблему.