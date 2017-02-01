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Минобороны Филиппин требует разрешения вести борьбу с наркотрафиком

Международная панорама
1 февраля, 8:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Помимо этого, военные просят разрешить им арестовывать совершающих правонарушения представителей полиции
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Филиппин попросило президента страны Родриго Дутерте отдать приказ армии принимать участие в борьбе с оборотом наркотиков и наделить военных полномочиями арестовывать недобросовестных полицейских. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В заявлении министерства обороны, которое цитирует агентство, говорится, что ведомство желает получить "официальный приказ касательно президентской директивы, который мог бы служить руководством (к действию) для войск". Также в заявлении отмечается, что "устная установка президента арестовывать" совершающих преступления полицейских должна быть отражена в приказе.

15 января Дутерте сообщил, что может ввести военное положение в стране в случае обострения ситуации с наркотиками. "Если у меня будет желание, если ситуация (с наркотиками) перерастет в действительно нечто опасное, то я введу военное положение", - заявил он на встрече с представителями торговой палаты города Давао.

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