Минобороны Филиппин требует разрешения вести борьбу с наркотрафиком

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Филиппин попросило президента страны Родриго Дутерте отдать приказ армии принимать участие в борьбе с оборотом наркотиков и наделить военных полномочиями арестовывать недобросовестных полицейских. Об этом сообщило агентство Reuters.

В заявлении министерства обороны, которое цитирует агентство, говорится, что ведомство желает получить "официальный приказ касательно президентской директивы, который мог бы служить руководством (к действию) для войск". Также в заявлении отмечается, что "устная установка президента арестовывать" совершающих преступления полицейских должна быть отражена в приказе.

15 января Дутерте сообщил, что может ввести военное положение в стране в случае обострения ситуации с наркотиками. "Если у меня будет желание, если ситуация (с наркотиками) перерастет в действительно нечто опасное, то я введу военное положение", - заявил он на встрече с представителями торговой палаты города Давао.