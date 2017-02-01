Bild: в Германии проводится антитеррористическая операция

Мутко: биатлонист Логинов уже понес наказание за допинг, обвинять его больше не в чемСпорт 1 февраля, 10:08
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские праваОбщество 1 февраля, 10:00
Передача арены на Крестовском острове ФК "Зенит" будет завершена до 31 мартаСпорт 1 февраля, 9:58
Трутнев: около 750 заявок на "дальневосточный гектар" поступило из других регионовЭкономика и бизнес 1 февраля, 9:55
Михаил Осеевский: продовольственное эмбарго стимулирует малый бизнесИнтервью 1 февраля, 9:54
"Енисей" обратился в ФХМР с просьбой вернуть Ломанова на пост главного тренера клубаСпорт 1 февраля, 9:46
Вскрытие пробы "Б" боксера Поветкина не перенесено и пройдет 1 февраляСпорт 1 февраля, 9:33
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, пройдет в МосквеМосква 1 февраля, 9:23
"Лейкерс" победили "Денвер" в матче НБА, Мозгов набрал 12 очковСпорт 1 февраля, 9:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии проводят операцию, направленную на поиск террористической ячейки в федеральной земле Гессен. Об этом сообщила газета Bild.
По ее сведениям, операция началась в 4:00 по местному времени (6:00 мск). Полицейские проводят обыски на 54 объектах, в том числе во Франкфурте-на-Майне, в Оффенбахе и Висбадене. Среди объектов операции - мечети, частные дома и офисы.
В рамках операции ведется поиск 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Главный подозреваемый - 36-летний гражданин Туниса - уже задержан во Франкфурте-на-Майне. Он подозревается в том, что с августа 2015 года участвовал в вербовке и контрабанде для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с целью совершения теракта на территории Германии.
31 февраля в Берлине были задержаны три предполагаемых исламиста, имеющих тесные связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемые, по данным Bild, часто бывали в молельном доме в столичном районе Моабит, который посещал тунисец Анис Амри, совершивший теракт на рождественском рынке в Берлине в конце прошлого года. Прокуратура Берлина возбудила дело по подозрению в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности.