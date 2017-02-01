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Bild: в Германии проводится антитеррористическая операция

Международная панорама
1 февраля, 9:02 дата обновления: 1 февраля, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Обыски проходят в мечетях, частных домах и офисах
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии проводят операцию, направленную на поиск террористической ячейки в федеральной земле Гессен. Об этом сообщила газета Bild.

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По ее сведениям, операция началась в 4:00 по местному времени (6:00 мск). Полицейские проводят обыски на 54 объектах, в том числе во Франкфурте-на-Майне, в Оффенбахе и Висбадене. Среди объектов операции - мечети, частные дома и офисы.

В рамках операции ведется поиск 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Главный подозреваемый - 36-летний гражданин Туниса - уже задержан во Франкфурте-на-Майне. Он подозревается в том, что с августа 2015 года участвовал в вербовке и контрабанде для террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) с целью совершения теракта на территории Германии.

31 февраля в Берлине были задержаны три предполагаемых исламиста, имеющих тесные связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемые, по данным Bild, часто бывали в молельном доме в столичном районе Моабит, который посещал тунисец Анис Амри, совершивший теракт на рождественском рынке в Берлине в конце прошлого года. Прокуратура Берлина возбудила дело по подозрению в подготовке преступления, угрожающего государственной безопасности.

 

 

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